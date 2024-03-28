Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

Аналитик Ляшок: в России с 1 апреля увеличат пенсии по старости и инвалидности

Социальные пенсии по старости, инвалидности, а также по случаю потери кормильца, будут проиндексированы в России с 1 апреля. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, пишет РИА Новости.

«С 1 апреля этого года на 7,5 процента будут проиндексированы социальные пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны», — уточнил он.

Общее число получателей соцпенсий сегодня относительно небольшое — около 3,4 миллиона человек, при этом размер пенсии фиксирован. Страховую пенсию получают около 38 миллионов россиян. У них пенсия была повышена еще в январе на те же 7,5 процента, подчеркнул аналитик.

Кроме того, в апреле будут проиндексированы пенсии военных по призыву и добровольцев, которые приобрели инвалидность на службе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с 1 апреля текущего года будут проиндексированы социальные пенсии, такое решение способствует повышению выплат для 4,1 миллиона человек. Также с апреля вступает в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах.

В марте также стало известно, что каждый россиянин может претендовать на получение вычетов НДФЛ, в 2024 году возможно получение пяти видов таких выплат.