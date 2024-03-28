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17:16, 28 марта 2024Путешествия

Российский самолет экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле

Mash: самолет «ЮВТ Аэро» экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российский самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле в кабине пилотов. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, инцидент произошел с лайнером, летевшим из Уфы в Ярославль. Посадка прошла благополучно, помощь врачей никому из пассажиров не понадобилась. Их пересадили на резервный борт и отправили в пункт назначения.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании American Airlines экстренно сменил курс из-за треснувшего лобового стекла. Воздушное судно, летевшее из Нью-Йорка в Мадрид, сошло с маршрута и село в Бостоне.

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      Марина Черняк
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