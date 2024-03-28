Российскому аспиранту вынесли приговор за оправдание терроризма

В Екатеринбурге суд приговорил аспиранта мехмата МГУ Мифтахова к 4 годам

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова (внесен в список экстремистов и террористов) к четырем годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Два года и шесть месяцев Мифтахов проведет в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима.

Адвокат осужденного Светлана Сидоркина заявила, что защита будет обжаловать этот приговор. Гособвинение просило назначить Мифтахову три года лишения свободы.

4 сентября 2023 года аспиранта задержали после выхода из исправительного учреждения, где он отбывал срок за поджог офиса «Единой России» («ЕР») в Химках. Неделей ранее ФСБ возбудила в отношении него дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности.

