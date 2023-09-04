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14:17, 4 сентября 2023Силовые структуры

Математика Мифтахова задержали на выходе из колонии

ФСБ задержала экс-аспиранта МГУ Мифтахова, только что отбывшего срок
Азат Мифтахов

Азат Мифтахов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) задержали после выхода из колонии. Об этом в понедельник, 4 сентября, со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину сообщает РБК.

По словам защитника, молодой человек был задержан после выхода из исправительного учреждения, где он отбывал срок за поджог офиса «Единой России» («ЕР») в Химках. Задержанного отвезли на допрос в связи с возбужденным в отношении него дела об оправдании терроризма. Защита отметила, что завтра отсидевшему в колонии россиянину изберут меру пресечения.

29 августа ФСБ возбудила в отношении аспиранта дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Ранее Росфинмониторинг внес Азата Мифтахова в список экстремистов и террористов.

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    Владимир Седов
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