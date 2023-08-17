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15:34, 17 августа 2023Силовые структуры

Аспирант МГУ попал в список террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес осужденного аспиранта МГУ Мифтахова в список террористов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Росфинмониторинг внес осужденного аспиранта МГУ Азата Мифтахова в список экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФСБ России проверяла его на причастность к сообществу «Сеть» (запрещенная в России террористическая организация).

В 2021 году Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии, его обвинили в поджоге офиса партии «Единая Россия» в Подмосковье в январе 2018 года.

Он был задержан в феврале 2019 года. Сначала его подозревали в изготовлении взрывчатки, потом обвинили в подбрасывании дымовой шашки в офис «Единой России» в Химках. В СИЗО аспирант заявил, что к нему применяли пытки.

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    Любовь Ширижик
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