ФСБ возбудила дело по статье о терроризме против аспиранта МГУ

ФСБ возбудила дело против аспиранта МГУ Мифтахова за призывы к терроризму

ФСБ возбудила дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности в отношении аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщает ТАСС.

По данным издания, силовики допросили математика в колонии, где он отбывает срок за поджог офиса «Единой России» в Химках. Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина заявила, что ее подзащитный отказался от дачи показаний.

3 сентября истекает срок наказания Мифтахова.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес его в список экстремистов и террористов.