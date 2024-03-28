Глобальное потепление изменило вращение Земли

Nature: изменение вращения Земли из-за потепления отсрочило високосную секунду

Таяние льда на полюсах Земли из-за глобального потепления изменяет скорость вращения Земли, что позволит отсрочить внесение дополнительной секунды на 2029 год. Однако это может вызвать беспрецедентную ошибку в синхронизации времени компьютерных сетей. К такому выводу пришли ученые Института океанографии Скриппса в Калифорнии, которые опубликовали статью в журнале Nature.

Известно, что вращение Земли постепенно замедляется из-за притяжения Луны, незначительные изменения отслеживаются Всемирным координированным временем (UTC), которое компенсируют отставание так называемыми секундами координации (високосными секундами). Практика добавления 60-й секунды к последней минуте 31 декабря была введена с 1972 года, однако вызвала ряд проблем с вычислительной техникой, и недавно метрологическими организациями было решено отказаться от високосных секунд с 2035 года.

Однако с 1972 года изменения в угловой скорости жидкого ядра Земли привели к тому, что внешняя кора начала вращаться немного быстрее, что может потребовать внесение отрицательной високосной секунды. В новой научной работе ученые обнаружили, что усиление таяния льда в Гренландии и Антарктиде, зафиксированное с помощью спутниковой гравиметрии, привело к снижению угловой скорости вращения Земли.

С начала 1990-х годов планета стала менее сферической и более сплюснутой, поскольку лед из Гренландии и Антарктиды растаял, а масса дополнительной воды переместилась от полюсов к экватору, из-за чего вращение Земли замедлилось. На практике это означает, что для согласования UTC, которое основано на значениях примерно 450 атомных часов по всему миру, со средним солнечным временем впервые потребуется внести отрицательную секунду, но не в 2026, а в 2029 году.

Авторы исследования отмечают, что хотя глобальное потепление привело к отсрочке внесения отрицательной високосной секунды, она все еще представляет беспрецедентную угрозу для компьютерных сетей. Поэтому, возможно, изменения в UTC потребуется внести раньше, чем планируется.

