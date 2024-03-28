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10:16, 28 марта 2024Мир

Шольц заявил о теракте под Берлином

Шольц назвал терактом поджог подстанции рядом с заводом Tesla в Бранденбурге

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Поджог подстанции рядом с заводом электромобилей Tesla в Бранденбурге является террористическим актом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью MAZ.

Шольц прокомментировал инцидент с поджогом группировкой экоактивистов электростанции рядом с заводом Tesla в коммуне Грюнхайд. Он подчеркнул, что поджог не отпугнет иностранных инвесторов от развития строительства электромобилей в Германии.

«Что касается нападения, я вижу его так же, как и правительство земли: это был террористический акт», — заявил канцлер ФРГ. Он также призвал правоохранительные органы и крупные компании к укреплению критической инфраструктуры.

5 марта завод Tesla в Грюнхайде лишился электричества из-за устроенного экоактивистами поджога. В результате акции без света остались автомобильный завод, город Экнер и два района Берлина. Позднее ответственность за инцидент взяла на себя «группа "Вулкан"», классифицируемая как леворадикальная.

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      Юрий Леонов
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