Симоньян рассказала о риске оказаться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта

Симоньян заявила, что могла оказаться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что могла оказаться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта. Об этом она заявила в авторской программе «Ч.Т.Д.» в Telegram-канале Кеосаян daily.

По словам журналиста, у нее была назначена встреча в ресторане. Она уточнила, что заведений с таким названием в городе несколько, один из них находится в «Крокусе».

Симоньян добавила, что при планировании встречи произошла путаница, они с коллегами не поняли друг друга, из-за этого у нее был риск оказаться в «Крокус Сити Холле» в день теракта. «Я должна была быть в этом "Крокусе" тоже. Я чудом просто там не оказалась», — подчеркнула она.

Теракт в Подмосковье произошел 22 марта. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла», а затем подожгли здание.