Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?

Захарова: Запад изменил реакцию на теракт в «Крокусе», чтобы не быть за бортом

Запад поменял реакцию на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем 22 марта, чтобы не «остаться за бортом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова рассказала, что представители западных государств в последние два дня приходили в посольства, чтобы оставить записи в книгах соболезнований. Более того, западные дипломаты посетили и сам МИД, где оставили запись в траурной книге.

Они все поняли. Они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, гегемоне, митрополии, мир уже шагнул вперед, и они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии Мария Захарова представитель МИД России

Захарова рассказала о мутации Запада под влиянием мирового сообщества

По мнению официального представителя российского МИД, страны Запада поняли, что могут «остаться за бортом», если не изменят своего отношения к теракту. Именно из-за этого они стали активно посещать российские посольства и показывать свое сопереживание, считает Захарова.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Та мутация, которая происходила с западниками, под влиянием мирового большинства дорогого стоит. В течение двух дней они поменяли свои заявления. Они не снимали предыдущих, они просто сделали нормальные заявления», — объяснила Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала позицию США по теракту в Подмосковье. Она заявила, что ангажированность и вовлеченность Вашингтона в эту историю очевидна. Кроме того, считает Захарова, США загнали себя в абсолютный тупик словами о причастности «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к теракту.

Западные страны выразили соболезнования после теракта в «Крокусе»

26 марта стало известно, что посол США в России Линн Трейси оставила запись в книге соболезнований жертвам теракта, открытой в здании Министерства иностранных дел РФ. В ответ на вопрос о том, что она написала в книге, Трейси рассказала, что выразила слова «сочувствия и соболезнований российскому народу в связи с этой ужасной потерей».

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В свою очередь Национальное собрание (парламент) Франции начало заседание с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе». «Дорогие коллеги, (...) исламский терроризм нанес новый удар: трусливо, по зрителям в концертном зале», — заявил Яэль Брон-Пиве, спикер Национального собрания.

Члены Совета Безопасности ООН «решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт». Они выразили соболезнования семьям жертв, российскому народу и пожелали выздоровления пострадавшим. Более того, в ООН заявили о готовности подключиться к расследованию теракта в России. Расследованию может помочь Контртеррористическое управление организации.