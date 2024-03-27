Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?
Запад поменял реакцию на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем 22 марта, чтобы не «остаться за бортом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова рассказала, что представители западных государств в последние два дня приходили в посольства, чтобы оставить записи в книгах соболезнований. Более того, западные дипломаты посетили и сам МИД, где оставили запись в траурной книге.
Они все поняли. Они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, гегемоне, митрополии, мир уже шагнул вперед, и они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии
Захарова рассказала о мутации Запада под влиянием мирового сообщества
По мнению официального представителя российского МИД, страны Запада поняли, что могут «остаться за бортом», если не изменят своего отношения к теракту. Именно из-за этого они стали активно посещать российские посольства и показывать свое сопереживание, считает Захарова.
«Та мутация, которая происходила с западниками, под влиянием мирового большинства дорогого стоит. В течение двух дней они поменяли свои заявления. Они не снимали предыдущих, они просто сделали нормальные заявления», — объяснила Захарова.
Ранее Захарова раскритиковала позицию США по теракту в Подмосковье. Она заявила, что ангажированность и вовлеченность Вашингтона в эту историю очевидна. Кроме того, считает Захарова, США загнали себя в абсолютный тупик словами о причастности «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к теракту.
Западные страны выразили соболезнования после теракта в «Крокусе»
26 марта стало известно, что посол США в России Линн Трейси оставила запись в книге соболезнований жертвам теракта, открытой в здании Министерства иностранных дел РФ. В ответ на вопрос о том, что она написала в книге, Трейси рассказала, что выразила слова «сочувствия и соболезнований российскому народу в связи с этой ужасной потерей».
В свою очередь Национальное собрание (парламент) Франции начало заседание с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе». «Дорогие коллеги, (...) исламский терроризм нанес новый удар: трусливо, по зрителям в концертном зале», — заявил Яэль Брон-Пиве, спикер Национального собрания.
Члены Совета Безопасности ООН «решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт». Они выразили соболезнования семьям жертв, российскому народу и пожелали выздоровления пострадавшим. Более того, в ООН заявили о готовности подключиться к расследованию теракта в России. Расследованию может помочь Контртеррористическое управление организации.