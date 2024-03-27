Захарова ответила на заявления США о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

Захарова: США загнали себя в тупик словами о связи ИГ с терактом в «Крокусе»

США загнали себя в абсолютный тупик словами о причастности «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«То, что американцы в первые сутки [после атаки], даже еще пожар не успели потушить, начали кричать, что это не Украина, я думаю, что это улика. Я по-другому это квалифицировать не могу, это улика сама по себе», — отметила она.

Дипломата смутили «крики» Вашингтона о связи ИГ с терактом в Подмосковье. «Конечно, поражает скорость, с которой они все это сделали. За пару часов (...) Вот сколько ушло времени, они сделали вывод о том, кто причастен к этому страшному кровавому теракту», — возмутилась Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что все знают, кто «стоит за игилами». «Вы же — Соединенные Штаты, Британия — их сами насоздавали», — заключила она.

Ранее Захарова заявила, что Запад поменял свою реакцию на теракт в «Крокусе», чтобы не остаться за бортом. По ее словам, западные страны последовали за мировым большинством.