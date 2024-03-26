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01:43, 26 марта 2024Мир

В ООН заявили о готовности подключиться к расследованию теракта в России

ООН заявила о готовности помочь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evan Schneider / Global Look Press

Контртеррористическое управление ООН готово подключиться к расследованию теракта в «Крокус Сити Холле», если получит такое поручение, заявил заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Владимир Воронков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, терроризм является глобальной угрозой. Как уточнил политик, международное сотрудничество по линии спецслужб является одним из важнейших факторов борьбы с подобными преступлениями.

Он указал, что контртеррористическое управление ООН в случае получения соответствующих поручений от государств — участниц всемирной организации готово помочь в расследовании теракта в Подмосковье.

Ранее члены Совета Безопасности (Совбез) ООН «решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт». Они выразили соболезнования семьям жертв, российскому народу и пожелали выздоровления пострадавшим.

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      Марина Совина
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