Совбез ООН высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Члены Совбеза ООН решительно осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

Члены Совета Безопасности (Совбез) ООН приняли заявление о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский

Участники заседания «решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт». Члены Совбеза выразили соболезнования семьям жертв и российскому народу и пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

В принятом по инициативе России документе Совбез подтвердил, что терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали 145 человек, более 40 спасти не удалось.