Захарова прокомментировала реакцию генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»

Захарова возмутилась реакцией генсека ООН, который заявил, что опечален терактом

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась реакцией офиса генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на сообщения о теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве. Соответствующее заявление она разместила в своем Telegram-канале.

«Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?» — таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала реакцию генсека.

Она назвала происходящие в Москве события «чудовищным кровавым терактом, который вызывает не "печаль", а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек.