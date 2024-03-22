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22:38, 22 марта 2024Мир

Захарова прокомментировала реакцию генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»

Захарова возмутилась реакцией генсека ООН, который заявил, что опечален терактом

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась реакцией офиса генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на сообщения о теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве. Соответствующее заявление она разместила в своем Telegram-канале.

«Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?» — таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала реакцию генсека.

Она назвала происходящие в Москве события «чудовищным кровавым терактом, который вызывает не "печаль", а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек.

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      Лина Пивоварова
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