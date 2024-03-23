Генсек ООН осудил теракт в «Крокусе»

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования правительству и народу России в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Его слова приводит РИА Новости.

Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак заявил, что Гутерриш «строжайшим образом» осудил теракт в «Крокусе». Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее в ООН заявили, что скорбят в связи с гибелью людей в «Крокус Сити Холле». По словам Хака, международная организация продолжает следить за ситуацией.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.