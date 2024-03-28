Полковник объяснил скопление оружия ВСУ под Харьковом

Полковник Матвийчук: ВСУ готовятся к обороне Харькова

Харьковское направление сегодня является одним из главных для наступления российской армии, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что это представляет серьезную угрозу для противника, который пытается подготовиться к обороне.

«Сегодня харьковское направление — одно из направлений наступления нашей армии. Для противника это серьезная угроза, он перебросил туда все имеющиеся резервы для стабилизации фронта, чтобы не допустить прорыва к Харькову. Падение этого города позволит российским войскам полностью перебросить боеспособные части на направление Николаева и на Одессу», — сказал Матвийчук.

Он добавил, что армия России готова к выполнению задачи по взятию Харькова и уже приближается к этой цели.

«Рядом с Харьковом есть приграничный город Сумы, по которому наносятся удары. Это заставляет противника беречь войска и ожидать наступления», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что ВСУ скапливают под Харьковом большое количество западной техники и возводят оборонительные сооружения.

