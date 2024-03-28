Ганчев: ВСУ скапливают в Харьковской области большое количество западной техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скапливают под Харьковом большое количество западной техники и возводят оборонительные сооружения. Об этом стало известно из заявления главы Харьковской области Виталия Ганчева, передает РИА Новости.

«Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка все равно устанавливает эти места хранения», — заявил он.

Ганчев пояснил, что накопление техники связано с подготовкой ВСУ к возможному наступлению Российской армии и добавил, что на это указывают активные фортификационные работы, которые ведутся в Харьковской области.

Ранее подпольщики рассказали о серии ракетных ударов Вооруженных сил России по военным объектам в Харькове. По словам партизан, Российская армия в ходе ночной атаки уничтожила десятки солдат ВСУ, а также наемников «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, запрещена в России).

