Спасавших людей во время теракта в «Крокусе» россиян наградили медалями СК

СК наградил медалями двух мужчин, участвовавших в спасении людей в «Крокусе»

Двух мужчин, спасавших людей во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, наградили ведомственными медалями Следственного комитета (СК) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин отметил мужество и самоотверженность россиян, которые участвовали в оказании помощи и спасении людей. Им вручили ведомственные медали «Доблесть и отвага».

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям.

По последним данным число жертв теракта достигло 143 человек.

