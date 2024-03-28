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18:14, 28 марта 2024Силовые структуры

Спасавших людей во время теракта в «Крокусе» россиян наградили медалями СК

СК наградил медалями двух мужчин, участвовавших в спасении людей в «Крокусе»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Двух мужчин, спасавших людей во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, наградили ведомственными медалями Следственного комитета (СК) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин отметил мужество и самоотверженность россиян, которые участвовали в оказании помощи и спасении людей. Им вручили ведомственные медали «Доблесть и отвага».

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям.

По последним данным число жертв теракта достигло 143 человек.

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      Олеся Мицкевич
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