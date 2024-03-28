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12:20, 28 марта 2024Культура

Спектакли по пьесе Шендеровича отменили в московском театре

Спектакли по пьесе писателя Шендеровича отменили в московском «Театре.doc»
Виктор Шендерович

Виктор Шендерович. Кадр: Natalia Demina / YouTube

Спектакли по пьесе писателя и драматурга Виктора Шендеровича (признан Минюстом России иноагентом) отменили в московском «Театре.doc». Об этом говорится на сайте учреждения.

Все постановки пьесы «Сладкое для памяти» отменены из-за «угроз анонимных недоброжелателей», сообщили в театре. Деньги за приобретенные билеты вернут зрителям в полном объеме.

«Автор изначально предоставил театру право безвозмездного исполнения его пьесы, авторские отчисления либо другие формы вознаграждения не предусмотрены ему ни с прежних, ни с текущих спектаклей», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого Шендерович в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) согласился отправлять гонорары Вооруженным силам Украины. Писатель отметил, что в начале конфликта оказывал только гуманитарную помощь Украине, однако позже стал отправлять деньги и военным.

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      Мария Рюрикова
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