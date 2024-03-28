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07:46, 28 марта 2024Силовые структуры

США выдали России обвиняемого в похищении и истязании собственной дочери

МВД: США выдали России Смирнова, обвиняемого в похищении и истязании дочери

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении собственной дочери и жестоком обращении с ней. Об этом сообщает МВД России на своем сайте.

Мужчину доставили в Москву сотрудники российского подразделения Интерпола. Ранее он был объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2019 году Смирнов обманом вывез свою дочь 2012 года рождения в США. По данным ТАСС, после развода родителей суд постановил, что девочка должна проживать с матерью. Отец жил с ней в городе Дания-Бич в штате Флорида, где на протяжении полугода истязал девочку, избивая, оскорбляя и унижая ребенка.

В феврале 2020 года Следственный комитет (СК) возбудил против Смирнова уголовное дело об истязании. Он продолжал скрываться в США несмотря на то, что был объявлен в розыск.

Ранее управление СК по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в похищении семилетней девочки в Стерлитамаке. На видеозаписи с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный схватил малолетнюю девочку за руку и потащил за собой. Увести ребенка не дал старший брат потерпевшей — он вырвал сестру за руку, после чего мужчина скрылся.

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      Марина Совина
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