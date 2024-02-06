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12:43, 6 февраля 2024Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело после попытки похищения ребенка в Башкирии

СК: в Башкирии после попытки похищения девочки возбуждено уголовное дело

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Управление Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в похищении семилетней девочки в Стерлитамаке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Действия злоумышленника квалифицировали по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. Силовики проводят комплекс мероприятий с целью установления личности нападавшего.

Все произошло накануне на улице Артема в Стерлитамаке. В социальных медиа появилась видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой неизвестный схватил малолетнюю девочку за руку и потащил за собой. Увести ребенка не дал старший брат потерпевшей — он вырвал сестру за руку, после чего мужчина скрылся.

Ранее сообщалось, что пострадавшая получила ушиб левого запястья, а ее семья написала заявление в полицию.

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      Анна Габай
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