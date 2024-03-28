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19:33, 28 марта 2024Силовые структуры

Студента из Таджикистана арестовали в российском городе за оправдание терроризма

В Брянске суд арестовал студента из Таджикистана за оправдание терроризма

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Бежицкий районный суд Брянска арестовал несовершеннолетнего гражданина Таджикистана по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Под стражей молодой человек пробудет до 25 мая. По версии следствия, он разместил в мессенджере посты с видео, которые содержали признаки оправдания деятельности «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и побуждения к вооруженным действиям против тех, кто противодействует боевикам. Известно, что арестованный — студент брянского колледжа.

Ранее сообщалось, что аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова (внесен в список экстремистов и террористов) приговорили к четырем годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма.

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