Светлаков прокомментировал слухи о романе с Брежневой

Светлаков заявил, что у них с Брежневой не было романа

Российский актер и юморист Сергей Светлаков рассказал об отношениях с украинской певицей и актрисой Верой Брежневой. Этим он поделился в интервью блогерше Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Юморист опроверг слухи о том, что у него был роман с артисткой. «У нас был общий проект. Просто мы тогда творчески друг другу были нужны. Мы действительно в каком-то одинаковом состоянии оказались на том острове», — сказал он, подразумевая съемки в картине «Джунгли», в которой они сыграли супружескую пару.

Ранее Вера Брежнева рассказала о переживаниях после развода с композитором и продюсером Константином Меладзе. Артистка призналась, что дала себе время «погрустить и попечалиться», однако в конечном итоге не стала оставаться в состоянии жертвы и решила двигаться дальше.