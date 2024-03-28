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13:54, 28 марта 2024Культура

Светлаков прокомментировал слухи о романе с Брежневой

Светлаков заявил, что у них с Брежневой не было романа

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Российский актер и юморист Сергей Светлаков рассказал об отношениях с украинской певицей и актрисой Верой Брежневой. Этим он поделился в интервью блогерше Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Юморист опроверг слухи о том, что у него был роман с артисткой. «У нас был общий проект. Просто мы тогда творчески друг другу были нужны. Мы действительно в каком-то одинаковом состоянии оказались на том острове», — сказал он, подразумевая съемки в картине «Джунгли», в которой они сыграли супружескую пару.

Ранее Вера Брежнева рассказала о переживаниях после развода с композитором и продюсером Константином Меладзе. Артистка призналась, что дала себе время «погрустить и попечалиться», однако в конечном итоге не стала оставаться в состоянии жертвы и решила двигаться дальше.

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