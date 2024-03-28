Светлаков высказался об уходе из «Уральских пельменей»

Светлаков заявил, что ушел из «Уральских пельменей» из-за конфликта с участником

Известный российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал об уходе из юмористического проекта «Уральские пельмени». Подробности он раскрыл в интервью блогерше и журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Светлаков опроверг мнение о том, что он покинул коллектив «Уральских пельменей», чтобы уйти в Comedy Club. По его словам, он перестал быть участником команды из-за конфликта с одним из коллег. «Была не очень приятная ситуация с одним человеком, которого сейчас в команде уже нет. Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо», — заявил актер.

При этом, по словам ведущего, другие артисты «Уральских пельменей» выступили против того, чтобы он уходил из проекта.

Светлаков был членом команды КВН «Уральские пельмени». Он писал для юмористов шутки, а также участвовал в выступлениях. В 2009 году актер покинул коллектив.

Ранее Светлаков заявил, что хотел бы снова видеть шоумена Ивана Урганта на телевидении. По словам актера, у Урганта могли бы учиться молодые люди, желающие работать на ТВ.