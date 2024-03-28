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09:52, 28 марта 2024Из жизни

Ученые нашли на дне океана «инопланетное» розовое существо с ножками-сосисками

Ученые обнаружили на дне Тихого океана розовое существо с ножками-сосисками

Фото: SHIN-db / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили новые «инопланетные» виды глубоководных существ во время экспедиции ко дну Тихого океана. Об этом пишет IFL Science.

Команда экспертов отправилась в зону Кларион-Клиппертон в Тихом океане для разведывательных работ перед возможным началом добычи полезных ископаемых. Морским биологам в составе экспедиции удалось обнаружить несколько новых видов боконогих голотурий, или морских огурцов. В частности, они нашли так называемых морских поросят (еще этот отряд называют скотопланесами), которые ходят по дну и обладают несколькими десятками многофункциональных ножек

В число самых «инопланетных» видов вошли прозрачный морской огурец «уникумбер» и нежно-розовый «поросенок Барби» с ножками-сосисками. На глубине четырех-пяти тысяч метров команда исследователей также заметила крысохвостую рыбу — это одно из немногих позвоночных животных, живущих на такой глубине. Хвост рыбы напоминает крысиный, отсюда и ее название.

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«Можем предположить, что многие из этих видов станут новыми для науки», — отметила морской биолог Реген Дреннан. По ее словам, о некоторых из обнаруженных существ было известно и раньше, но официально их не описывали и не изучали, поскольку у ученых не было особей-образцов.

В регионе Кларион-Клиппертон сосредоточены огромные запасы редких металлов — кобальта, никеля и марганца, которые используют для электротранспорта и производства «зеленой энергии».

Ранее сообщалось, что мужчина нашел «инопланетного монстра» в кухонном сливе у себя дома и пришел в ужас. Оказалось, что там поселились трубочники — тонкие нитевидные черви розоватого цвета

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      Антонина Черташ
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