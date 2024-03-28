Украина захотела возвести линию обороны наподобие российской

FT: Украина пытается возвести оборонительный рубеж наподобие российского

Украина захотела создать линию обороны наподобие возведенной российскими войсками, о которую разбилось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году. Об этом пишет британская деловая газета Financial Times.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в центре внимания в вопросе строительства укреплений находятся горячие точки на линии фронта, включая Авдеевку, Бахмут, Лиман, Купянск и Работино.

«Мы строим там, где противник легко продвинулся в 2022 году», — заявил начальник управления строительства Черниговской областной администрации Ярослав Слесаренко.

На севере Украины, пишет газета, специалисты заняты установкой минных полей на случай прорыва Российской армии и возведением различных сложных заграждений. В частности, речь идет о бетонных заграждениях «зубы дракона», противотанковых «ежах» в виде бетонных пирамид и извилистых систем траншей с бетонными бункерами. Украинские чиновники заявили газете, что цементные заводы Черниговской области полностью загружены производством сырья для данных заграждений.

Издание отмечает, что оборонительный рубеж, который задумала построить Украина, подобен тому, что возвела Россия в конце 2022-го — начале 2023 года, и которой сорвал контрнаступление ВСУ.

«Только после неудачной попытки прорвать эту укрепленную оборону в прошлом году Украина убедила, что должна бы сделать нечто подобное», — заявил изданию бывший командир роты ВСУ Евгений Дикий.

В декабре 2023 года Зеленский заявил о намерении властей республики построить укрепления от Донбасса до западной части страны. По его словам, укрепления и опорные пункты украинские власти планируют возвести «на основных оборонных рубежах».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.