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20:00, 28 марта 2024Мир

В Белом доме оскорбили российских чиновников и сравнили с продавцами навоза

Кирби сравнил чиновников России с продавцами навоза из-за заявлений о теракте
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга оскорбил российских чиновников и сравнил их с продавцами навоза из-за заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле», допускающих украинский след. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у Вашингтона с ними отношения, если у американских властей есть информация о террористической угрозе.

«Мой дядя часто говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», — добавил Кирби.

Ранее он заверил, что разведка и спецслужбы США передали России детальную и полную информацию о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве незадолго до трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», отметив, что США действительно пытались помочь предотвратить этот теракт.

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      Семен Александров
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