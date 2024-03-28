В США опровергли публикацию о неполных данных разведки по теракту в «Крокусе»

Белый дом: США передали Россию детальную информацию об угрозе теракта

Разведка и спецслужбы США передали России детальную и полную информацию об угрозе теракта незадолго до трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

«В преддверии атаки 22 марта США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве», — заявил он, добавив, что «США действительно пытались помочь предотвратить этот теракт».

Ранее издание NYT, ссылаясь на чиновников из европейских и американских служб безопасности, сообщило, что спецслужбы США не стали делиться с Россией всей известной им информацией о готовящемся теракте в «Крокусе Сити Холл».

Журналисты отметили, что за день до того, как посольство США в Москве опубликовало публичное предупреждение о возможных нападениях экстремистов, местное отделение ЦРУ передало российским чиновникам письменное предупреждение. Оно включало одну дополнительную деталь — что к этому имеет отношение «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-К, признана террористической и запрещена в России).