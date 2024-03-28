В Белоруссии задержали пытавшегося вступить в ВСУ мужчину

В Белоруссии задержали пытавшегося вступить в ВСУ через «бот Буданова» мужчину

В Белоруссии задержали мужчину, который хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Russia Today в Telegram-канале.

Как рассказал белорус, еще в 2023 году он пытался нелегально пересечь границу с Украиной, чтобы «убивать русских», однако был арестован. Позднее ему удалось связаться с украинскими спецслужбами через «бот Буданова».

Для вступления в ВСУ мужчина должен был подорвать железную дорогу или бросить «коктейль Молотова» в отель, где жили россияне. Белорус испугался и не стал выполнять данные задания. После этого он предпринял очередную попытку сбежать на Украину, обратившись в польское посольство, однако мужчине отказали.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о сосредоточенной группировке ВСУ на украинско-белорусской границе. Он заявил, что суммарно насчитывается более 110 тысяч человек, из которых лишь около 17 тысяч привлекаются к охране границы.