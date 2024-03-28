В Госдепе призвали создать коалицию по борьбе с дипфейками

Представитель Госдепа Рубин призвал создать коалицию по борьбе с дипфейками

Глава Центра глобального взаимодействия при Государственном департаменте США Джеймс Рубин предложил создать коалицию по борьбе с дезинформацией, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил в разговоре с изданием Politico.

Рубин ответил на вопрос о роли ИИ в борьбе с дезинформацией. По его мнению, единственным способом борьбы с проблемой дипфейков является создание коалиции стран, разделяющих принцип свободы слова и противодействующих дезинформации.

«Для этого мы создали дипломатическую основу, которая обязала британцев, канадцев и США работать вместе, чтобы попытаться бороться с существующей проблемой», — заявил представитель Госдепа. Дипломат добавил, что необходимо найти способ обязать маркировать создаваемые с помощью ИИ материалы с помощью водяного знака или аналогичной отметки.

Ранее Рубин призвал президента Украины Владимира Зеленского предоставлять больше информации о конфликте на Украине, подразумевая неудачи украинских солдат на фронте. Он добавил, что в демократиях можно освещать даже «плохие» новости.