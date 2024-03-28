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10:26, 28 марта 2024Мир

Госдеп призвал Зеленского делиться большей информацией о конфликте на Украине

Представитель Госдепа: Зеленскому нужно делиться большей информацией о конфликте

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава Центра глобального взаимодействия при Государственном департаменте США Джеймс Рубин заявил, что президенту Владимиру Зеленскому нужно быть более открытым в области раскрытия информации о состоянии конфликта на Украине. Он высказал эту идею в подкасте Politico.

«Иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не всегда отвечают интересам Владимира Зеленского», — отметил представитель Госдепа, объясняя нежелание Киева делиться большим количеством данных.

Рубин также рассказал, что украинские власти иногда сопротивляются той свободе информации, которая для США «совершенно нормальна». Он добавил, что в демократиях можно освещать даже «плохие» новости, подразумевая неудачи украинских солдат на фронте.

При этом представитель Госдепартамента обозначил, что Украина «хоть и движется в правильном направлении», все еще не является «полноценной демократией».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы республики (ВСУ) находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов.

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      Лина Пивоварова
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