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09:29, 28 марта 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о тупике на передовой. Как Украина пытается выйти из него?

Подоляк: ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за дефицита ресурсов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы республики (ВСУ) находятся в стагнации на передовой. По его словам, речь идет о нехватке ресурсов и переходе исключительно в оборону. Дефицит вооружений Подоляк связывает с тем, что США не могут согласовать помощь Украине.

Подоляк заявил об отсутствии возможностей для наступательных действий

Подоляк сообщил, что у ВСУ сейчас не хватает ресурсов для ведения эффективных наступательных действий. По его словам, это выражается в том, что украинские военные перешли в оборону, а поставки оружия со стороны союзников слишком медленные.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Подоляк также отметил, что США с осени не могут согласовать пакет дополнительной помощи Украине, что также сказывается на ресурсах. По его мнению, украинская сторона должна разъяснить союзникам, что стагнация — это удорожание боевых действий. Кроме того, добавил он, необходимо проработать сценарии и информационную составляющую, чтобы выбраться из этой ситуации.

Подоляк высказался об изменениях, связанных с назначением нового секретаря СНБО

Советник главы офиса Владимира Зеленского прокомментировал назначение нового секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко. По его словам, это поможет усилить аналитическую составляющую, так как Украина находится в стагнации.

«Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне», — сказал он.

В конце февраля депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял, что украинская армия на суше находится в тупике, в то время как российские войска продвигаются. Он отмечал, что самым большим поражением за последнее время для Киева стал уход ВСУ из Авдеевки.

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предполагал, что одной из причин провала фронта ВСУ могут быть большие потери.

«Огромные потери идут среди опытных военных. Огромный вывод из строя техники, в том числе и зарубежной. Кроме того, среди военнослужащих наблюдается большая усталость, ведь нет ротации. Это усугубляется еще отправлением на фронт мобилизованных, так что усталость только накапливается», — сказал Дандыкин.

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      Варвара Кошечкина
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