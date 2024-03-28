Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:07, 28 марта 2024Культура

В Госдуме прокомментировали признание Пугачевой иноагентом

Депутат Соловьев подтвердил скорое признание Пугачевой иноагентом
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Госдуме прокомментировали признание певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Слова депутата Сергея Соловьева приводит «НСН».

«В настоящий момент Генпрокуратура начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Процедура, уверен, будет проведена основательно и объективно, в ближайшее время мы узнаем решение», — подтвердил Соловьев опубликованную в СМИ информацию.

Депутат отметил, что творчество Пугачевой любимо россиянами, однако сейчас артистка «встала в один ряд с врагами». Патриоты своей страны не могут сбегать за рубеж и оттуда давать оценки происходящим на родине событиям, подчеркнул Соловьев.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию Пугачевой иностранным агентом. По словам общественного деятеля, ведомство направило соответствующую просьбу в Министерство юстиции. Причиной для начала процедуры стали слова исполнительницы о том, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе». Чего опасались американские спецслужбы?

      Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов и экстремистов

      Названа причина участившихся случаев уничтожения танков Abrams

      Россия резко нарастила вывоз плодоовощной продукции

      В Британии назвали условие по экстрадиции Ассанжа

      Guess объявил о пожертвовании 10 миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»

      Власти российского региона захотели привлечь больше туристов из Китая

      Объяснена неуязвимость голых землекопов к инфарктам

      Ветерана СВО избили до смерти в российском городе

      Врач рассказал о способе остановить искривление позвоночника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше