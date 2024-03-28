В Казахстане назвали Украину ответственной за большинство мошеннических звонков

Полиция Казахстана: большинство мошеннических звонков поступает с Украины

Большинство мошеннических звонков гражданам Казахстана поступает с территории Украины. Об этом заявил начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции Казахстана Жандос Суюнбай, передает РИА Новости.

«Граждане Казахстана — русскоязычные. Поэтому в отношении наших граждан мошенники совершают действия из ближних, соседних государств. Большинство из Украины звонят», — передаются в публикации слова представителя силовых ведомств.

Он добавил, что при содействии Астаны на территории Украины задержали уже несколько групп таких мошенников.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что кураторами акций по порче бюллетеней во время выборов президента России были украинские мошенники. По ее словам, преступники звонили россиянам и с помощью шантажа принуждали их совершать противоправные действия.