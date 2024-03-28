В Казахстане заявили об ожидании визита Си Цзиньпина

Токаев: власти Казахстана ждут визита председателя КНР Си Цзиньпина в июле

Власти Казахстана ждут визита председателя КНР Си Цзиньпина в начале июля. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, его цитирует пресс-служба.

«Пользуясь возможностью, я хотел бы передать слова приветствия и уважения председателю Си Цзиньпину. Мы с нетерпением ждем его государственного визита в начале июля в Казахстан», — сказал он на встрече в китайском Боао с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Ранее сообщалось, что Казахстан в 2023 году резко нарастил товарооборот с Китаем — на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. В результате Россия потеряла статус главного торгового партнера республики. Товарооборот страны с Китаем за год увеличился до 31,5 миллиарда долларов.