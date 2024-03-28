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13:16, 28 марта 2024Бывший СССР

В Казахстане заявили об ожидании визита Си Цзиньпина

Токаев: власти Казахстана ждут визита председателя КНР Си Цзиньпина в июле

Фото: Liu Bin / XinHua / Globallookpress.com

Власти Казахстана ждут визита председателя КНР Си Цзиньпина в начале июля. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, его цитирует пресс-служба.

«Пользуясь возможностью, я хотел бы передать слова приветствия и уважения председателю Си Цзиньпину. Мы с нетерпением ждем его государственного визита в начале июля в Казахстан», — сказал он на встрече в китайском Боао с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Ранее сообщалось, что Казахстан в 2023 году резко нарастил товарооборот с Китаем — на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. В результате Россия потеряла статус главного торгового партнера республики. Товарооборот страны с Китаем за год увеличился до 31,5 миллиарда долларов.

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      Кристина Есикова
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