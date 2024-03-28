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18:19, 28 марта 2024Бывший СССР

В Киргизии для президента страны приобрели самолет A-320

В Киргизию прибыл купленный для президента Жапарова самолет Airbus A-320

Фото: Sahara Prince / Shutterstock / Fotodom

В Бишкек прибыл самолет Airbus A-320, купленный для президента Киргизии Садыра Жапарова. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства республики.

Новый «борт №1» был произведен в 2002 году. В международном аэропорту «Манас» самолет встретил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Он подчеркнул, что страна встала на путь развития, а за счет республиканского бюджета стало возможно приобретать специальную и военную технику, общественный транспорт и медицинское оборудование.

«Нам бы хотелось, чтобы мечты нашего народа жить безбедно на кыргызской земле становились реальностью. Еще вчера за счет бюджета страны мы не могли даже подумать о приобретении той или иной техники, а сегодня мы закупаем вертолеты и самолеты», — заявил председатель правительства.

Ранее министерство труда Киргизии предупредило, что в стране начали активно вербовать местных жителей для совершения терактов в России. По их данным, вербовка осуществляется через социальные сети и популярные мессенджеры, такие как Telegram.

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      Александр Курбатов
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