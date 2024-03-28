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10:52, 28 марта 2024Бывший СССР

В Киргизии предупредили о вербовке граждан для совершения терактов в России

Минтруда Киргизии: граждан страны активно вербуют для совершения терактов в РФ

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Граждан Киргизии начали активно вербовать для совершения терактов в России. Об этом предупреждает Министерство труда страны.

«Через социальные сети и популярные мессенджеры, такие как Telegram, ведется активная вербовка граждан, в том числе несовершеннолетних детей, для участия в террористических актах на территории России», — говорится в заявлении.

Уточняется, что для вербовки также используются сайты знакомств. Вербовщики анализируют переписки в группах по религиозным, культурным и национальным признакам, выбирая уязвимых людей, которые испытывают депрессию или трудности, отметили в ведомстве. Кроме того, в Минтруда страны призвали граждан Киргизии не поддаваться на провокации и не устраиваться на работу через соцсети.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает о том, что преступление совершено руками радикальных исламистов.

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      Кристина Есикова
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