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12:47, 28 марта 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в Белгород

Песков заявил, что Путин пока не планирует поездку в Белгород

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в Белгород. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что у Путина есть действующее приглашение во Вьетнам, но сроки поездки пока не определены.

Ранее, 27 марта, президент совершил первую после выборов региональную поездку, посетив Торжок в Тверской области, которую перенесли на два дня из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Прибыв в город, Путин посетил выставочный комплекс «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея и осмотрел уникальные коллекции.

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