Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 28 марта 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о реконструкции «Крокус Сити Холла» после теракта

Пресс-секретарь Песков: вопроса о реконструкции «Крокуса» нет в повестке Кремля

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Вопроса реконструкции «Крокус Сити Холла» после теракта нет в повестке дня Кремля и общественности. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, этот вопрос обсуждать рано.

«Все-таки идет активная фаза следствия, и пока, наверное, рано об этом говорить и занимать какую-то позицию», — заявил Песков.

Ранее сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что приоритетным в вопросе восстановления «Крокуса», возможно, станет мнение президента России Владимира Путина. «Думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      МВД России раскрыло детали поимки террористов из «Крокуса». Как полиции удалось их вычислить?

      В Кремле ответили на вопрос о версиях по теракту в «Крокусе»

      В Кремле переадресовали СК вопрос о пропавших без вести при теракте в «Крокусе»

      Турист на курорте Африки попытался спасти попавшего в шторм сына и не выжил

      Кулеба обсудит «формулу мира» Зеленского в Индии

      Американцы высказались о войне в Газе

      Человеческий капитал оказался вреден для экономики России

      Россиянин расправился с двумя своими детьми и с собой

      Роднина раскрыла размер своей пенсии

      Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше