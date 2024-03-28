В Кремле ответили на вопрос о реконструкции «Крокус Сити Холла» после теракта

Пресс-секретарь Песков: вопроса о реконструкции «Крокуса» нет в повестке Кремля

Вопроса реконструкции «Крокус Сити Холла» после теракта нет в повестке дня Кремля и общественности. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, этот вопрос обсуждать рано.

«Все-таки идет активная фаза следствия, и пока, наверное, рано об этом говорить и занимать какую-то позицию», — заявил Песков.

Ранее сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что приоритетным в вопросе восстановления «Крокуса», возможно, станет мнение президента России Владимира Путина. «Думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение», — сказал он.