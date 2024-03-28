Агаларов порассуждал об ориентирах по предполагаемому восстановлению «Крокуса»

Агаларов: в вопросе по восстановлению «Крокуса» будут ориентироваться на Путина

Сейчас не принято окончательного решения по восстановлению «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. Об этом заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов. Он отметил, что приоритетным в предполагаемом вопросе, возможно, станет мнение президента России Владимира Путина. О других ориентирах он порассуждал в эфире одного из федеральных телеканалов, передает РИА Новости.

Президент Agalarov Development пояснил, что важными здесь станут точки зрения губернатора Московской области и представителей общественности.

Сам Агаларов выступил «за созидание, за восстановление» зала. «Думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение», — подчеркнул он.

До этого сын владельца «Крокуса» объяснил, что закрытые в здании двери были не для эвакуации, а для персонала.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» в Красногорске перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.