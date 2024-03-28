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11:20, 28 марта 2024Россия

В Минздраве назвали число оставшихся на лечении пострадавших в «Крокусе»

Минздрав: 77 пострадавших в «Крокусе» остались на лечении в Москве и Подмосковье

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

На лечении в Москве и Подмосковье остались 77 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Такое число назвали в Минздраве Московской области, новые данные были размещены на сайте ведомства в четверг, 28 марта.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что состояние 18 человек, в том числе трех детей, остается тяжелым.

Всего в обновленном списке подмосковного ведомства по состоянию на 9 утра приводятся 124 фамилии, в том числе 77 в графе «Госпитализирован». Другие имена были приведены в графе «Выписан».

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Число пострадавших возросло до 372 человек. Специалисты связали это с тем, что сейчас спасшиеся из «Крокуса» посетители стали обращаться за психологической помощью.

Группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске вечером 22 марта. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли концертный зал. По последним данным, жертвами стали 143 человека.

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      Анна Щербакова
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