В Минздраве назвали число оставшихся на лечении пострадавших в «Крокусе»

Минздрав: 77 пострадавших в «Крокусе» остались на лечении в Москве и Подмосковье

На лечении в Москве и Подмосковье остались 77 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Такое число назвали в Минздраве Московской области, новые данные были размещены на сайте ведомства в четверг, 28 марта.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что состояние 18 человек, в том числе трех детей, остается тяжелым.

Всего в обновленном списке подмосковного ведомства по состоянию на 9 утра приводятся 124 фамилии, в том числе 77 в графе «Госпитализирован». Другие имена были приведены в графе «Выписан».

Число пострадавших возросло до 372 человек. Специалисты связали это с тем, что сейчас спасшиеся из «Крокуса» посетители стали обращаться за психологической помощью.

Группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске вечером 22 марта. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли концертный зал. По последним данным, жертвами стали 143 человека.