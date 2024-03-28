В Москве наступил самый теплый день

Синоптик Леус назвал 28 марта самым теплым днем в столице

Четверг, 28 марта, стал в столице самым теплым днем с начала года. Об этом в Telegram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Воздух уже прогрелся до плюс 9,2 градуса Цельсия. Это на 0,1 градуса выше, чем было 22 марта, до этого считавшемся самым теплым днем в году. При этом синоптик предположил, что предстоящая суббота, 31 марта, побьет рекорд по температуре в столице.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что конец марта и начало апреля в Москве и Московской области станут аномально теплыми.