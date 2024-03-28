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09:08, 28 марта 2024Россия

В России предрекли пожароопасное лето

Абрамченко: в России ожидается более пожароопасное лето, чем в 2023 году

Фото: Alexander Reshetnikov / Reuters

Лето в России в этом году ожидается более пожароопасным, чем в 2023-м. Сложности могут начаться с апреля, однако ряд регионов страны к ним не готовы, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, ее комментарий опубликован на сайте кабмина.

Она отметила, ссылаясь на данные МЧС и Рослесхоза, что недостаточно подготовлены к пожароопасному сезону 2024 года Удмуртия, Курганская, Калининградская и Омская области, Еврейская автономная область, а также Республика Алтай.

Этим регионам следует заранее принять все меры по борьбе и профилактике ландшафтных природных пожаров, подчеркнула Абрамченко. Также, по ее словам, не стоит забывать о подготовке в традиционно высокогоримых регионах: Красноярском крае, Якутии, Свердловской и Тюменской областях.

«В этом году объем финансирования из федерального бюджета составил более 17,6 миллиарда рублей — средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования», — разъяснила вице-премьер.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников допустил, что сильные лесные пожары в 2024-м могут возникнуть в Астраханской области, Приморье, Краснодарском крае.

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      Анна Щербакова
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