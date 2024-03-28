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04:27, 28 марта 2024Экономика

В России подорожали рыбные консервы

«Ъ»: рыбные консервы подорожали на 23–25% за полгода

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Рыбные консервы из тихоокеанской сардины подорожали на 23–25 процентов с октября 2023 года по март 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причиной роста цен на консервы из иваси стало увеличение экспорта в Китай, высокий потребительский спрос на фоне сокращения предложения, рост затрат на производство и удорожание перевозок.

Уточняется, что консервы из сельди подорожали в среднем на 12–15 процентов, скумбрии — на 8–10 процентов, горбуши — на 6–7 процентов, атлантической сардины — на 4–5 процента, а сайры — на 1,5–2 процента.

Посол России в Осло Теймураз Рамишвили ранее заявил, что запрет ввоза в Россию морепродуктов и продукции из рыбы из Норвегии имеет свои плюсы. По словам российского дипломата, эта мера поможет отечественным компаниям занять освободившиеся ниши на рынке и создать определенный задел для увеличения экспорта рыбной национальной продукции в дружественные страны.

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      Юлия Мискевич
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