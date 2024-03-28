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13:57, 28 марта 2024Экономика

В России выросло число выявленных предприятий-фантомов

Россельхознадзор выявил более 2,2 тысячи предприятий-фантомов в РФ в 2023 году

Фото: Unsplash

По итогам 2023 года сотрудники Россельхознадзора выявили в общей сложности 2 266 предприятий-фантомов на территории России. О росте числа несуществующих производственных и торговых компаний в стране сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ведомства.

За 12 месяцев число выявленных предприятий-фантомов выросло на восемь процентов, уточнили в Россельхознадзоре. Для сравнения, в 2022 году сотрудники ведомства выявили 2 091 подобную организацию. При этом в 2021 и 2020 годах число таких случаев было значительно выше — 3 041 и 2 802 соответственно. В то же время в 2019 году было выявлено лишь 284 предприятия-фантома.

В Россельхознадзоре также добавили, что в 2023 году было выявлено более 269 тысяч случаев перемещения товаров. Их использовали для различных целей, включая легализацию неизвестного сырья и продукции, продление сроков годности товаров, ввод в оборот фальсификата или продукции с истекшим сроком годности.

Ранее газета «Известия» сообщила о намерении Минпромторга, Минфина и Росстандарта ужесточить контроль за качеством выпускаемой в России продукции. Для этого ведомства захотели обязать отечественные предприятия отправлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым они изготавливают свои товары. При этом под особый контроль власти предложили взять выпуск пищевых товаров.

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      Анатолий Акулов
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