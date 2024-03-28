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11:58, 28 марта 2024Мир

В США потерпел крушение ударный вертолет

В США потерпел крушение ударный вертолет, двое военнослужащих пострадали

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В США ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в штате Колорадо, двое военнослужащих пострадали. Об этом сообщает телеканал KKTV.

«По словам официальных лиц [военной базы] Форт-Карсона, примерно в 18:30 одиночный вертолет AH-64 Apache разбился во время проведения плановых тренировок на посту. По их словам, вертолет принадлежал 4-й боевой авиационной бригаде 4-й стрелковой дивизии», — приводит телеканал данные местной военной базы.

Дополнительно сообщается, что инцидент произошел во время военных учений.

Ранее стало известно, что армия США проводит расследование в связи с фото американского национального гвардейца в шлеме с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова». Опубликованный военным пост был вскоре удален после большого количества комментариев с критикой фотографии.

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      Максим Габриелян
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