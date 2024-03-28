В Турции снимут адаптацию «Холопа» со звездой «Постучись в мою дверь»

В Турции снимут адаптацию «Холопа», главную роль в которой исполнит Керем Бюрсин

В Турции снимут адаптацию российского фильма «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Об этом сообщается в пресс-релизе кинокомпании «Централ Партнершип», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что съемки проекта начнутся летом этого года, в июне, а главную роль в картине исполнит актер Керем Бюрсин, звезда сериала «Постучись в мою дверь», сыгравший в нем Серкана Болата.

В пресс-релизе отмечается, что турецкая версия фильма сохранит оригинальную концепцию ленты Шипенко. По сюжету, главный герой проекта по имени Мете, являющийся избалованным наследником из Стамбула, в рамках проекта по перевоспитанию попадет в османский город XVI века.

Кресло постановщика адаптации занял один из самых известный режиссеров страны Онур Унул. Производством картины будет заниматься турецкая кинокомпания Kunay Film при сотрудничестве с российской студией Yellow, Black and White.

Ранее российский певец и актер Влад Соколовский высказался о российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», в которой сыграл лучшего друга главного героя.