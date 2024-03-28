В Турции заявили о причастности иностранной разведки к теракту в «Крокусе»

Политик Челик: иностранная разведка могла помочь подготовить теракт в «Крокусе»

Иностранная разведка могла помочь подготовить теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». О возможной причастности к атаке заявил официальный представитель правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Омер Челик, сообщает NTV.

«Это такой большой зал — нужно найти, как туда войти, кто-то должен это показать. Представьте, нужно организовать каких-то людей, приехавших с Ближнего Востока искать работу, вы превратите их в профессиональных злоумышленников и проведете эту акцию. Это не может произойти без разведывательной поддержки какого-либо государства», — сказал политик.

По его словам, у подобных атак всегда есть спонсоры, «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) не способно провести его в одиночку.

Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщила, что Анкара детально изучила все имеющиеся у нее данные о двух нападавших на «Крокус Сити Холл» террористах, посетивших Турцию. Вся информация о них была передана Москве.