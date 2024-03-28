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11:03, 28 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о нежелании украинцев возвращаться на фронт после отпусков

Капитан ВСУ Алымов: на Украине растет разрыв между военными и гражданскими

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине продолжает расти разрыв между военными и гражданскими. Об этом в эфире YouTube-канала украинского политолога Юрия Романенко рассказал капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Алымов.

По словам украинского офицера, один из его друзей давно обустроился в Польше. Когда начался конфликт, он вернулся на Украину и отправился на передовую. Осенью прошлого года военный съездил в отпуск в Киев, после чего усомнился в желании возвращаться на фронт.

«Буквально неделю тому назад [он говорит мне]: "Серега, вытягивай меня, я уже не могу". Я тут (в Киеве — прим. «Ленты.ру») был, тут дочка, посмотрел и задаю себе такой вопрос, а правильно ли я сделал, что вернулся из Польши», — поделился Алымов.

Он также отметил, что если еще летом 2023 года поддержка со стороны гражданских чувствовалась, то теперь украинцы сторонятся военных ВСУ.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о стагнации украинских войск на передовой. Причиной этого, по его словам, является нехватка ресурсов.

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      Екатерина Грищенко
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