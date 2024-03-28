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10:55, 28 марта 2024Мир

Основателя сервиса по аренде люксовых часов объявили в международный розыск

Глава сервиса по аренде люксовых часов Такадзуми Фукухара объявлен в розыск

Фото: Unsplsh

Основателя и экс-главу сервиса по аренде люксовых часов Toke Match Такадзуми Фукухару объявили в международный розыск. Об этом сообщает телеканал NHK.

О Фукухаре известно, что он основал сервис по аренде дорогостоящих часов. Обладатели предметов роскоши сдавали их в сервис для временной аренды, а компания выплачивала им взамен средства за использование их собственности. В один из дней компания внезапно заявила о самороспуске, а Фукухара вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. Никому из владельцев часы не вернули, а некоторые из них были обнаружены в онлайн-магазинах.

Общая сумма ущерба составляет около 600 тысяч долларов, жертвами мошенника стали 40 владельцев часов. Полиция Японии выдала ордер на арест и требует от Фукухары сдать свой паспорт до 12 апреля.

Ранее стало известно, что злоумышленник в московском аэропорту Домодедово представился сотрудником банка и предложил россиянке оформить кредит.

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      Максим Габриелян
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